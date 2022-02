Perquisizione della Guardia di Finanza: la reazione dell’Inter

Nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, giro di perquisizioni da parte della GdF. Coinvolta l’Inter ed anche altri club di Serie A.

Nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, stamattina c’è stato un giro di perquisizioni da parte del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza presso gli uffici della Covisoc nella sede della FIGC a Roma.

Nel mirino, secondo Repubblica, figurerebbero 62 operazioni di calciomercato che riguarderebbero principalmente l’Inter, ma anche altre squadre come Juve e Napoli. Le operazioni si riferiscono ad un periodo compreso tra il 2019 e il 2021.

I documenti, che si concentrano in particolare sulle operazioni dei nerazzurri, sono adesso al vaglio del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del pm Giovanni Polizzi che si stanno occupando appunto delle indagini sulle plusvalenze.

Plusvalenze, non solo l’Inter: le possibili conseguenze

Come spiegato dal collega Nicolò Schira attraverso il suo profilo Twitter, tra i club coinvolti, oltre a Inter, Napoli e Juve, ci sarebbero anche Genoa, Sampdoria e Parma. Tutti i club, a partire proprio dai nerazzurri, sono comunque tranquilli ed esprimono fiducia.

L’inchiesta partita ad ottobre si concentra su presunti illeciti circa il valore di compravendita dei calciatori. E’ però estremamente difficile, se non impossibile, stabilire parametri oggettivi di prezzo, in quanto la valutazione di un calciatore non può essere determinata da parametri assoluti stabiliti a priori.