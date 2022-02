“Noi dobbiamo tutelarlo, ma…”: Roma, la frecciata di Tiago Pinto

Tiago Pinto, General Manager della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del match contro l’Inter

La Roma sta disputando i quarti di finale contro l’Inter al Meazza, con Mourinho tornato a sfidare la sua ex squadra per eccellenza da avversario. Nell’ultimo turno di campionato, è arrivato uno 0-0 molto discusso all’Olimpico contro il Genoa. Soprattutto per gli ultimi minuti e l’arbitraggio, che in più di una partita ha visto i giallorossi danneggiati dalle decisioni dei direttori di gara. Non le ha mandate a dire lo Special One, sempre molto diretto durante le interviste postpartita.

E molto discusso è stato anche il trattamento ricevuto da Zaniolo contro il Genoa. Dopo il gol annullato, il trequartista italiano è stato espulso. Tante se ne sono dette sui suoi comportamenti extra-campo, ma non si parla mai del trattamento che i difensori riservano a uno dei gioielli del calcio italiano. Tanti falli impuniti portano Zaniolo a essere nervoso e questo condiziona inevitabilmente le sue partite. Ne ha parlato Tiago Pinto, general manager della Roma, ai microfoni di Mediaset.

Roma, Tiago Pinto dice la sua su Zaniolo

Di seguito, le parole di Tiago Pinto su Zaniolo: “E’ un patrimonio della Roma e anche del calcio italiano, per questo dev’essere tutelato. Guardando solo i suoi numeri, sembra un difensore e non un attaccante, ma il nostro mestiere è tutelarlo. Bisogna lavorare con lui quotidianamente, è un bambino d’oro. Tutti quelli che sono lontani da lui non devono giudicare né il suo comportamento, né il suo atteggiamento. Siamo sempre al suo fianco, è un ragazzo per bene”.

Parole chiare, che definiscono i pensieri della Roma -inteso come club- riguardo uno dei suoi migliori elementi. C’è però una frecciatina sì verso i numeri di Zaniolo, ma anche sull’atteggiamento degli arbitri nei suoi confronti. Da qui la ‘tutela’ che dovrebbe ricevere il centrocampista.