Serie A, da marzo cambierà tutto: arriva il comunicato ufficiale

La Serie A aspettava risposte dal Governo in merito alle misure adottate seguendo la curva pandemica. Ecco cosa cambierà in futuro.

Non c’è dubbio che la pandemia da COVID-19, esplosa all’inizio del 2020 e tutt’ora purtroppo presente nelle nostre vite, abbia condizionato il pianeta in modo evidente anche dal punto di vista economico. Tra i settori maggiormente colpiti dal virus uno dei più segnati è stato quello dello sport.

Numerosi eventi sono stati rimandati o addirittura annullati, altri sono dovuti andare avanti facendo i conti con le inevitabili misure di contenimento tese a salvaguardare la salute di atleti e spettatori. Nel calcio, in particolare, molte gare sono andate in scena a porte chiuse mentre in altre occasioni è stata fissata una capienza massima per gli impianti.

Le restrizioni hanno seguito la curva pandemica, che si è alzata nella quarta ondata in modo particolare a dicembre dello scorso anno e che adesso sembra finalmente in discesa. Motivo per cui i club di Serie A si aspettavano importanti novità da parte del Governo.

Serie A, a marzo verso il 100% di presenze allo stadio

Novità che sono arrivate quest’oggi. Quando dopo un confronto tra la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e il ministro della salute Roberto Speranza è arrivata una nota ufficiale che dovrebbe permettere al mondo dello sport di vedere nuovamente la luce in fondo al tunnel.

Gli impianti sportivi verranno gradualmente aperti nuovamente al pubblico. Naturalmente sempre assecondando la curva della pandemia. E dall’attuale capienza massima, fissata al 50%, si arriverà già prossimamente al 75%. Con la speranza che presto, entro l’estate, stadi e palazzetti tornino a operare a pieno regime.

“Il ministro per la Salute Speranza e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali stanno lavorando congiuntamente a un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all’aperto e al chiuso. Si lavora a un primo allargamento, a partire dal 1° marzo, che porterà al 75% e al 60% il limite delle capienze rispettivamente all’aperto ed al chiuso. Per poi proseguire con le riaperture complete qualora la situazione epidemiologica continuasse il suo trend di calo.”

Questa la nota ufficiale, che consente di guardare al futuro con fiducia sperando in un completo ritorno alla normalità. Una notizia che certo renderà felici club e tifosi, provati da due anni tanto difficili.