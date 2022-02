Piove sul bagnato per l’Inter: il titolare si è fatto male

L’Inter e la Roma sono in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. C’è una brutta notizia per Simone Inzaghi.

La Coppa Italia rappresenta uno degli obiettivi dell’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra si impegnerà ovviamente per confermarsi nella corsa Scudetto e conquistare il secondo consecutivo, ma è chiaro che i tifosi vogliano anche qualcosa in più rispetto allo scorso anno. La Coppa Italia e magari, perchè, anche provare ad arrivare fino in fondo alla Champions League.

E cosi la sfida di stasera contro la Roma rappresenta uno step importante. La Roma, di contro, arriva a San Siro con la consapevolezza di essere in debito con la propria tifoseria, dopo alcune debacle clamorose nel corso della stagione. Una sfida aperte, che all’intervallo vede proprio i nerazzurri avanti per 1-0 grazie alla rete di Dzeko. Non ci sono, però, soltanto buone notizie per l’Inter.

Inter, tegola per Inzaghi: si fa male anche Bastoni

Il vantaggio dei nerazzurri all’intervallo è un risultato che può permettere alla squadra di Inzaghi di guardare al secondo tempo con fiducia. Ma insieme al risultato c’è, però, anche una brutta notizia che riguarda proprio la squadra nerazzurra. Proprio a ridosso dell’intervallo, infatti, è stato costretto ad uscire dal campo Alessandro Bastoni.

Il giocatore nerazzurro (che già oggi è stato colpito dalla doppia giornata di squalifica) si è fatto male in occasione di un contrasto con Nicolò Zaniolo. Un problema che probabilmente riguarda la caviglia, con il giocatore protagonista di un brutto movimento in fase di caduta. Evento, quest’ultimo, che ha costretto Inzaghi ad adoperare il primo cambio della partita, con De Vrij che ha fatto il suo ingresso in campo.