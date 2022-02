Il ritorno di Locatelli dopo la squalifica, potrebbe stravolgere nuovamente l’impianto tattico della Juventus. Allegri potrebbe valutare il da farsi con alcune novità. A rischio anche la titolarità di Dybala

Dopo il successo contro il Verona, la Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore in vista della seconda parte della stagione. Allegri punterà forte anche sull’imminente ritorno di Locatelli, assente contro la compagine veneta per squalifica.

Come potrebbe cambiare la Juventus con il ritorno in campo dell’ex centrocampista del Sassuolo? Allegri potrebbe confermare il 4-3-3 con Locatelli play-maker al posto di Arthur e Zakaria e Rabiot confermati nel ruolo di interni di centrocampo.

Attenzione, però, al possibile passaggio al 4-2-3-1, con Zakaria e Locatelli mediani di centrocampo, e Cuadrado avanzato nel ruolo di esterno destro al posto di Dybala. In questo caso bisognerà capire se Allegri schiererà la Joya in posizione centrale dietro Vlahovic, o se affiderà il ruolo di trequartista a McKennie per un assetto tattico più equilibrato.

Locatelli si riprende la Juve e rischia Dybala: possibile ritorno al 4-2-3-1

Come anticipato, non è escluso che Allegri possa valutare il ritorno al 4-2-3-1 con Zakaria e Locatelli confermati nel ruolo di centrocampisti centrale. Cuadrado insidierà Dybala, ma non è escluso che l’attaccante argentino possa essere confermato alle spalle dell’unica punta nel ruolo di trequartista.

Sono attese novità e conferme già dall’imminente sfida di Coppa Italia e i vista della prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. In difesa potrebbe essere spazio per il ritorno di Bonucci, mentre restano da valutare le condizioni di Chiellini.