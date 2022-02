“Accordo totale”: Milan, pronto l’annuncio per l’operazione in difesa

Mentre pensa con sempre maggiore convinzione a uno Scudetto possibile dopo il derby, il Milan mette a posto alcuni tasselli per il futuro.

Il giorno dopo la vittoria sull’Inter, fondamentale per la classifica e per il morale di una squadra che adesso vuole credere davvero nel sogno Scudetto, il Milan non perde di vista i suoi obiettivi a medio e lungo termine. Il famoso “progetto” varato dal fondo Elliott, andato avanti negli ultimi anni nonostante alcuni incidenti di percorso di non poco conto.

Né l’addio di Donnarumma la scorsa estate a zero né quello che potrebbe arrivare la prossima, con Kessie ai saluti con le stesse modalità, sposta la linea del Milan. Che si affida all’esperienza di Ibrahimovic e dell’eroe del derby, Giroud. Che a gennaio non ha fatto spese folli a differenza di Inter e Juventus. E che crede nei suoi giovani.

Così il lungodegente Kjaer, totem difensivo, sarà sostituito da Gabbia e Kalulu. E prima di guardare sul mercato in entrata il Diavolo si assicurerà di valorizzare i giocatori di cui già dispone e che negli ultimi due anni hanno dimostrato sul campo di meritare la massima fiducia.

Milan, rinnovo in arrivo con Theo Hernandez: c’è l’accordo

Tra questi non può non figurare Theo Hernandez. Lo spagnolo, arrivato nell’estate 2019, si è trasformato in rossonero in uno dei più forti terzini sinistri al mondo. Al punto da attirare l’interesse di un gran numero di club, oltre a scatenare non pochi rimpianti nel Real Madrid che ai tempi si accontentò per la sua cessione di appena 20 milioni di euro.

Autore di 4 gol e ben 7 assist in stagione, Hernandez viene da tempo monitorato da club che potrebbero mettere in discussione il suo rapporto con il Milan ma che invece devono registrare l’amore incondizionato tra il Diavolo e la sua stella. Che ha un contratto in scadenza nel 2024 che presto sarà rinnovato per cinque anni, come ha annunciato su Twitter l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Secondo il giornalista l’accordo è già stato raggiunto e sarebbe “totale”, con il terzino spagnolo che avrebbe avuto sempre e solo il desiderio di restare in rossonero. Hernandez è il primo dei rinnovi in lista sull’agenda di Maldini, che comprende anche Rafael Leao e Bennacer. Il Milan del presente e del futuro, che sogna lo Scudetto e un ritorno tra le big d’Europa, nasce anche da queste operazioni.