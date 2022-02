“C’è la decisione…”: Mourinho, brutte notizie per la gara di San Siro?

Stasera l’Inter affronterà a San Siro la Roma del grande ex José Mourinho, ma l’attesa reunion potrebbe passare quasi sotto traccia.

Fin da quando José Mourinho ha firmato con la Roma, accettando di tornare in Serie A a distanza di oltre 10 anni dalla sua unica e fortunatissima esperienza, l’attenzione di molti appassionati è stata subito rivolta a un appuntamento specifico. Il giorno in cui lo Special One avrebbe affrontato l’Inter a San Siro, ritrovando la tifoseria che un tempo è stata sua e che non lo ha mai dimenticato.

L’occasione si è materializzata lo scorso 20 gennaio, quando superando il Lecce 3-1 la Roma si presa i quarti di finale di Coppa Italia e la sfida con l’Inter, vittoriosa sull’Empoli, in quel di San Siro. In attesa del 24 aprile, quando le squadre si affronteranno in campionato, sembrava fosse questo il momento in cui i tifosi nerazzurri avrebbero potuto salutare il grande ex.

Chi si aspetta una coreografia resterà però deluso. Stasera non sarà come il 20 febbraio 2016, quando seduto in tribuna come semplice spettatore di Inter-Sampdoria Mou fu omaggiato dalla Curva Nord con le immagini dei trofei vinti nell’anno del Triplete – Scudetto, Coppa Italia e Champions League – e con una frase inequivocabile: “Per ogni giorno, per ogni istante, per ogni attimo. Per sempre grazie”.

Inter-Roma, niente coreografia per Mourinho

Il ritorno di José Mourinho a San Siro contro l’Inter potrebbe invece passare sotto traccia, o almeno non essere celebrato come tanti si sarebbero aspettati. E il motivo non è da ricercare in qualcosa che potrebbe essersi rotto tra i tifosi nerazzurri e lo Special One, che ha sempre affermato del resto di non avere mai smesso di amare la Beneamata.

Più semplicemente, come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo il derby perso contro il Milan la volontà dei tifosi è quella di ripartire con slancio già in Coppa Italia. Per questo, anche per rispettare il momento e per l’umore non proprio alle stelle, Mourinho non sarà omaggiato con una coreografia ad hoc.

Questo comunque non significa che il popolo nerazzurro si sia scordato del condottiero del Triplete. Sicuramente saranno intonati cori, sicuramente abbonderanno gli applausi. Per una vera e propria festa, forse, se ne riparlerà in futuro.