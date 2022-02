Serie A, la flop 11 della giornata 24: disastro Atalanta, big in attacco

Analizziamo i peggiori giocatori dell’ultimo turno di Serie A, molto male le big Atalanta ed Inter. In attacco delude Tammy Abraham.

La ventiquattresima giornata di Serie A ha dato importanti risposte soprattutto nella lotta scudetto. L’Inter ha perso nel derby l’opportunità di chiudere o quasi il discorso campionato e sono rientrate in gioco Milan, Napoli ed addirittura Juventus.

La squadra di Massimiliano Allegri con il colpo Vlahovic sembra avere un piglio differente e contro il Verona si è vista una squadra in grado di impensierire chiunque. Tra le delusioni di giornata c’è invece l’Atalanta, sconfitta clamorosamente in casa contro il Cagliari.

Ci sono alcuni orobici nella Flop 11 di SerieAnews che parte appunto dal portiere argentino Juan Musso. L’estremo difensore con un’uscita spericolata regala la superiorità numerica agli avversari e l’ennesimo gesto incerto in questa prima parte di stagione.

Serie A, l’Atalanta domina nel reparto difensivo

Con lui in difesa protagonisti di una giornata nera anche Dijmsiti e Maehle: il primo commette l’errore difensivo sul primo gol di Pereiro mentre Maehle subentra male nella ripresa e soffre le scorribande del giovane Bellanova.

Completano la difesa Stefan De Vrij e Cristiano Biraghi: l’olandese perde in diverse occasioni Giroud ed in due di queste situazioni scappa il gol decisivo, fondamentale per la vittoria nel derby. Biraghi dopo un rigore sbagliato e l’espulsione questa settimana realizza un autogol e completa il suo periodo nero.

Serie A, deludono le stelle dell’Inter

A centrocampo male il cileno Arturo Vidal: il nerazzurro subentra nella ripresa ed il suo ingresso in campo coincide con il grosso calo della squadra di Simone Inzaghi. Nella Fiorentina male Torreira e Bonaventura con quest’ultimo autore di una prova molto sottotono. Soffre il ritorno ad Udine l’ex Mandragora espulso nel match con il suo Torino.

Nella Roma malissimo Mkhitaryan, il trequartista continua a faticare e creare poco nella gestione Mourinho mentre in attacco ‘nomi pesanti’ : Lautaro Martinez continua a non segnare e non incidere, sostituito ed apparso molto nervoso nel post gara di Inter-Milan ed il compagno di reparto è Tammy Abraham. L’inglese delude contro il Genoa ed oltre il danno la beffa visto che è l’autore del fallo che di fatto annulla il gioiello siglato nel finale da Nicolò Zaniolo. Ecco la Flop 11 di SerieAnews: