“Kessié all’Inter, svelate anche le cifre”: calciomercato Milan, affare clamoroso

Clamorosa notizia di calciomercato in Serie A: a fine stagione Kessié potrebbe trasferirsi dal Milan all’Inter per uno stipendio monstre.

Il derby della Madonnina, quello in cui il Milan ha riaperto il campionato con le parate di Maignan e la doppietta di Giroud, è appena dietro le spalle. E mentre le due anime calcistiche di Milano si preparano a duellare fino alla fine per lo Scudetto, ecco che all’orizzonte si profila un nuovo derby anche sul mercato.

Protagonista una stella del Diavolo, Franck Kessié, 25 anni appena compiuti e un contratto in scadenza a giugno che ancora non è stato rinnovato. Forte della sua posizione di vantaggio, l’ivoriano tratta un nuovo accordo con il club e intanto si guarda intorno. Nessuna destinazione può essere esclusa a priori: l’estero, ma anche l’Italia dove Juventus e Inter restano in attesa di affondare il colpo.

Proprio gli odiati cugini nerazzurri potrebbero beffare il Milan. Anzi, sarebbe a un passo un vero e proprio colpo di mercato, il trasferimento di Kessié in nerazzurro, la ripetizione di quanto accaduto la scorsa estate con Calhanoglu. Lo ha affermato a CMIT TV Fabio Bergomi.

Kessié-Inter, accordo a un passo?

L’opinionista, legato da sempre al mondo dell’Inter e ospite fisso della tv di Calciomercato.it, ha affermato che la soffiata su un possibile futuro in nerazzurro di Kessié gli è arrivata dalla stessa fonte che la scorsa estate gli aveva anticipato il trasferimento a zero di Calhanoglu.

“Non dico che è fatta, ma l’accordo è a un passo. E mi hanno svelato persino le cifre, un’offerta davvero sbalorditiva: si parla di una cifra che si aggira tra gli 8 e gli 8,5 milioni di euro a stagione.”

Se confermata, un’offerta così farebbe girare la testa a chiunque. E potrebbe dare il via all’ennesimo intrigo di mercato che coinvolge le due milanesi, che ormai si danno battaglia dentro e fuori dal campo di gioco.