“Non so cosa ne pensi lui, ma…”: Donnarumma, inatteso messaggio a Navas

Nel corso di un’intervista Gianluigi Donnarumma ha parlato della sua situazione attuale al PSG e della concorrenza con Keylor Navas.

Quando la scorsa estate si è trasferito al PSG, Gianluigi Donnarumma lo ha fatto subito dopo aver incassato il premio di miglior giocatore degli Europei vinti con l’Italia. Una prestazione che lo aveva definitivamente consacrato come uno dei più forti portieri al mondo e motivava il ricco ingaggio che il club di Al-Khelaifi gli aveva garantito per lasciare il Milan.

Nell’intervista esclusiva pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport, Donnarumma racconta di come il PSG lo avesse cercato a lungo: “Ogni giorno mi facevano sentire il loro interesse, doveva andare così. E sono contento e orgoglioso di essere qui.”

Forse però Gigio non si attendeva una così dura concorrenza da parte di Keylor Navas. Fino a oggi ha dovuto condividere il posto da titolare con il costaricano ex Real Madrid, estremo difensore carismatico e talentuoso che addirittura lo sopravanza a livello di presenza complessiva in campo: 18 gare da titolare a 15, 1.595 minuti giocati contro 1.350. E la sensazione che per Pochettino il passaggio di testimone non sia ancora prossimo.

Donnarumma: “Concorrenza con Navas? A me sta bene”

In una recente intervista Navas ha affermato che la concorrenza fa bene ma non sempre rende la vita piacevole. Donnarumma risponde con il suo punto di vista: “Sapevo che venendo qui avrei trovato questa situazione.”

Navas ha compiuto da poco 35 anni, Donnarumma ne ha 22. La sensazione è che a fine stagione arriverà il definitivo cambio della guardia. Ma fino ad allora Gigio dovrà lottare per il posto: “Non so cosa ne pensi lui ma a me sta bene, questo club ti fa comunque sentire importante. Nessuna scintilla, non abbiamo nessun tipo di problema. Anzi, tra noi c’è un ottimo rapporto. È un bravo ragazzo.”