Inter, Zhang ha deciso: la mossa del club dopo il derby

Nonostante la tegola arrivata in casa Inter per l’infortunio del giocatore, il club non ci sta e presenta il ricorso: la decisione non ha convinto

L’Inter doveva rispondere alla sconfitta subita contro il Milan in campionato e non si è fatta sfuggire l’occasione della Coppa Italia. La vittoria contro la Roma ha, infatti, ridato fiducia al gruppo di Simone Inzaghi. Unica nota amara della serata a San Siro? L’infortunio del difensore, per cui però non è stata ‘digerita’ la decisione della squalifica.

L’Inter ritrova la vittoria contro la Roma in Coppa Italia ed è la prima ad accedere alla semifinale della competizione. I nerazzurri hanno così subito risposto al risultato amaro del derby, perso sul finale contro il Milan. Ma, d’altra parte, le decisioni del Giudice Sportivo non convincono la società.

Simone Inzaghi non ci sarà in panchina contro il Napoli, dopo essere stato squalificato per una giornata. Così come non ci sarà Alessandro Bastoni a cui sono state assegnate due giornate di squalifica per alcune frasi pronunciate contro la direzione arbitrale al termine della gara contro il Milan. Il difensore, poi, nel match di ieri, è stato protagonista sfortunato anche di un infortunio che lo terrà lontano dal campo per qualche giorno. Nonostante tutto, il club non si arrende e prepara ricorso.

L’Inter non accetta la decisione presa in merito alla squalifica di Bastoni: pronto il ricorso

Se prima era spuntata la decisione del Giudice Sportivo che rifilava ad Alessandro Bastoni due giornate di squalifica per espressioni ingiuriose che avrebbe rivolto all’arbitro al termine del derby, poi il giocatore è stato colpito anche da una brutta distorsione alla caviglia. A maggior ragione di quanto accaduto non ci sarà contro il Napoli, sabato 12 febbraio al Maradona, ma ora è una corsa contro il tempo per recuperarlo il prima possibile.

Nonostante tutto, però, l’Inter non intende arrendersi alla decisione presa in merito al suo giocatore. Il club di Zhang prepara così, secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, il ricorso da presentare per far sì che le giornate di squalifica possano essere ridotte. Nessuna richiesta, invece, sembrerebbe essere arrivata o dover arrivare in merito alla squalifica data al mister Simone Inzaghi.