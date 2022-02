Milan, la richiesta del top player fa saltare l’affare: “Fuori dalla corsa”

Il Milan ha obiettivi ben precisi: sul mercato l’idea è quella di muoversi a cifre contenute, ma la situazione del top player resta ancora in bilico

Il Milan, anche nell’ultima sessione di calciomercato, si è mosso poco e ha portato a casa un profilo giovane per il reparto offensivo, a cifre comunque contenute. La politica sostenuta da Paolo Maldini e Frederic Massara è chiara: mantenere chi davvero crede nel progetto e ‘pescare’ giocatori funzionali.

Così come Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma nella scorsa estate, però, a giugno il Milan sembrerebbe destinato a perdere anche Franck Kessié a parametro zero. A meno di grandi stravolgimenti e colpi di scena, tra la società e il centrocampista non si raggiungerà un accordo sulle cifre. Monitorano la situazione, in Serie A, Juventus e Inter.

Al profilo del giocatore, però, sono interessati anche club al di fuori dell’Italia: sembrerebbero esserci, infatti, anche il Tottenham di Antonio Conte e il PSG di Mauricio Pochettino. Si sarebbe invece tirato fuori dalla corsa il Barcellona. Ecco allora quali sarebbero le motivazioni della rinuncia.

Calciomercato, il Barcellona rinuncia a Franck Kessié: richieste cifre troppo alte da parte del suo entourage

Stando a quanto riferito dalla Spagna, dal quotidiano ‘Sport’, il Barcellona ora sarebbe “fuori dalla corsa” per Franck Kessié. Il fatto che il giocatore si libererà, ormai con ogni probabilità, a parametro zero dal Milan a giugno 2022 attira molti club che sondano il terreno. Dal canto suo, però, il classe 1996 ha richieste abbastanza elevate dal punto di vista economico.

Richieste, appunto, che rendono difficile anche la possibilità che si concretizzi l’ipotesi di rinnovo di contratto con il Milan stesso. Il Barcellona avrebbe offerto all’entourage circa 5 milioni di euro netti a stagione, ma ci sarebbe stato un rifiuto. Cifre più elevate, volute dal giocatore, però, non troverebbero d’accordo i vertici del Barça, comunque alle prese ancora con problemi economici importanti.