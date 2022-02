Mondiali, Mancini sorride: il messaggio a Ronaldo fa ben sperare

A poche settimane dal play-off per i Mondiali, arriva il messaggio diretto al Portogallo e a Ronaldo che carica l’Italia di Roberto Mancini.

Manca poco al doppio confronto che potrebbe consentire all’Italia l’ingresso ‘dalla porta di servizio’ per i Mondiali in Qatar del prossimo inverno. Gli azzurri di Roberto Mancini, dopo essere finiti alle spalle della Svizzera nel girone di qualificazione, sono chiamati prima a superare la Macedonia del Nord e poi a battere la vincente tra il Portogallo e la Turchia per ottenere il pass per la massima rassegna iridata.

Gli azzurri sembrano molto carichi ed ottimisti, soprattutto quelli che recentemente hanno vinto l’Europeo. Interpellato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma, è infatti voluto partire proprio dalla vittoria della massima competizione continentale prima di lanciare la sfida al Portogallo e a Cristiano Ronaldo.

“La vittoria dell’Europeo è stato davvero come coronare un sogno.” ha dichiarato Donnarumma. “Vincere con la maglia azzurra dell’Italia è un qualcosa di davvero speciale. E’ stato un capolavoro, qualcosa di straordinario. Ogni sera prima di andare a letto ci ripenso e mi vengono i brividi”.

Donnarumma avverte Ronaldo: “L’Italia vuole i Mondiali”

Una squadra campione in carica in Europa che quindi non può temere il play-off per i Mondiali. Donnarumma è sicuro, per la gioia e la felicità di Mancini: “Sono convinto che andremo ai Mondiali. Tutti sanno che gruppo siamo e come reagiamo nei momenti difficili. Dopo l’Europeo è mancato qualcosa, ci può stare. Reagiremo e andremo in Qatar.”

Infine l’avvertimento a Cristiano Ronaldo e al suo Portogallo. Senza però dimenticare che prima bisogna battere la Macedonia del Nord. “Sarebbe stato meglio pescare altro rispetto al Portogallo.” ha concluso Donnarumma. “Intanto vinciamo la prima partita, poi ci faremo trovare pronti. Non ci fa paura nessuno!“