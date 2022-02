Serie A, nuovo esonero in arrivo? Spunta anche la lite

Un’altra panchina potrebbe cambiare a stretto giro. Decisive le prossime settimane, ma a peggiore le cose c’è anche una lite.

Fino a questo momento sono stati sette i tecnici che sono stati esonerati fino a questo momento in Serie A. Il ruolo di ‘mattatore’ lo fa il Genoa con due esoneri, Ballardini e Shevchenko, ma ben presto il Grifone potrebbe essere raggiunto da un altro club.

Nonostante il pari contro lo Spezia e la situazione ancora incerta riguardo i recuperi, la posizione di Colantuono alla Salernitana appare sempre più in bilico. A lasciarlo intendere è stato il ds dei granata Walter Sabatini che, a pochi giorni dallo scontro salvezza con il Genoa, ha voluto mettere le cose in chiaro.

“Vado tutti i giorni agli allenamenti. Lavora bene, posso assicurarvelo. La squadra lo segue, deve pensare soltanto a preparare con serenità la prossima partita.” ha dichiarato Sabatini a proposito di Colantuono. Dopo la carota però arriva anche il bastone: “A Genova ci sarà match spartiacque per tutti, allenatore compreso.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Salernitana, anche la grana Bonazzoli

A complicare ulteriormente le cose in casa granata ci si mette anche la questioni Bonazzoli. I rumors parlano di un’accesa discussione tra l’attaccante e Colantuono. Motivo del contendere sembrerebbero le scelte tecniche del mister che avrebbe preferito i nuovi arrivati a discapito del gruppo storico.

LEGGI ANCHE >>> “Era troppo, a qualcuno non piace…”: Vlahovic, che attacco dall’ex compagno

Bonazzoli è stato messo fuori rosa, in attesa delle scuse. Sabatini sul ‘caso’ è stato chiaro: “Non lo criminalizziamo, è un ragazzo giovane, ma deve avere lo spirito giusto. In questo momento siamo in mezzo ad una tempesta, stiamo affogando e di certo non possiamo permetterci di pensare a noi stessi a scapito del collettivo.”