Mané straordinario: il gesto in ospedale ha fatto il giro del mondo

Durante la Coppa d’Africa Sadio Mané si è distinto per un bellissimo gesto in ospedale che ha fatto il giro del mondo.

Non è la prima volta che Sadio Mané finisce al centro dell’attenzione per fatti di cronaca che non hanno a che vedere con i risultati sul campo. Apprezzato tanto per le sue qualità come calciatore che per quelle umane, l’attaccante del Liverpool ha fatto parlare ancora di sé negli ultimi giorni sia per la vittoria del suo Senegal in Coppa d’Africa che per un gesto molto apprezzato dall’opinione pubblica.

Da sempre molto impegnato umanamente, Mané è balzato agli onori della cronaca dopo la vittoria contro Capo Verde negli ottavi di finale di Coppa d’Africa avvenuta lo scorso 25 gennaio. Protagonista di un brutto scontro con il portiere avversario Vozinha, poi espulso, l’attaccante era rimasto in campo per poi uscire dopo aver segnato il gol del vantaggio.

Trasportato in ospedale per accertamenti in seguito al brutto colpo alla testa ricevuto, Mané si è trovato ad assistere a una scena in cui non ha potuto fare a meno di intervenire.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mané, bellissimo gesto in ospedale durante la Coppa d’Africa

Come riportato dall’emittente camerunese Equinoxetv, mentre aspettava il responso dei medici Mané ha visto da vicino il dramma di una famiglia accorsa nella struttura in seguito a un incidente che aveva coinvolto il figlio. Il bambino era stato travolto da una moto e rischiava la vita, ma i familiari non potevano permettersi il costo dell’operazione che avrebbe potuto salvarlo.

Senza pensarci su due volte Mané è intervenuto e si è fatto carico delle spese, che ammontavano a 400 franchi CFA, la moneta in uso in Camerun, equivalenti a circa 600 €. Un gesto che ha fatto il giro del mondo ma che certo non è stato sorprendente da parte di un calciatore sempre in prima linea a livello umanitario.

LEGGI ANCHE>>>“Kessié all’Inter, svelate anche le cifre”: calciomercato Milan, affare clamoroso

L’attaccante del Liverpool già in passato si è infatti distinto per le tante donazioni fatte nei confronti di chi è stato meno fortunato di lui. Gesti che hanno portato alla costruzione di scuole, ospedali, recentemente istituti specifici per combattere il coronavirus e che la dicono lunga sul suo grande spessore umano.