“Stagione finita”: Serie A, ancora brutte notizie per il big

Dopo l’ultimo infortunio la Serie A perde uno dei suoi più attesi protagonisti. Il calciatore resterà fermo per diversi mesi.

Continua il periodo nero in Serie A per l’Atalanta di Giampiero Gasperini. La squadra nerazzurra è reduce da una serie di risultati negativi e nell’ultima giornata ha subito l’aggancio in classifica della Juventus (i nerazzurri hanno comunque una gara in meno).

Nel lunch match di domenica il club orobico è crollato clamorosamente in casa contro il Cagliari. Il club sardo privo di Joao Pedro e Pavoletti ha espugnato Bergamo grazie ad un’inattesa quanto provvidenziale doppietta di Gaston Pereiro.

Oltre alla sconfitta Gasperini deve fare i conti però con un’altra bruttissima notizia, ovvero la perdita per infortunio del centravanti colombiano Duvan Zapata.

Serie A, lungo stop per Duvan Zapata

Il centravanti colombiano è tornato domenica scorsa da un infortunio, ma dopo poco più di 10 minuti ha subito una ricaduta ed è stato costretto ad uscire, sostituito dal neo acquisto Mihaila. La situazione però, a quanto pare, potrebbe essere più grave del previsto.

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport il calciatore potrebbe aver addirittura terminato in anticipo la sua stagione, lasciando cosi l’Atalanta in seria difficoltà. Il calciatore vorrebbe evitare l’operazione, ma in ogni caso le possibilità di rientrare in questo campionato appaiono ridotte al lumicino. Una nuova tegola per il club nerazzurro, ancora impegnato in campionato, coppa Italia ed Europa League.