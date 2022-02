“Firma entro il weekend”: Milan, l’annuncio di mercato fa impazzire i tifosi

Ottime notizie in casa Milan: Maldini è pronto per firmare con il difensore, Pioli e i tifosi esultano per il rinnovo

Se da un lato l’Inter lavora per blindare i suoi giocatori imprescindibili, dall’altro lato i cugini del Milan non vogliono essere da meno. In arrivo perciò la fumata bianca in casa rossonera, il difensore è pronto a rinnovare il proprio contratto. Si attende solo l’ufficialità.

Tutto fatto, dunque, per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan. Stefano Pioli può sorridere, i tifosi rossoneri insieme a lui. Il difensore è in scadenza nel 2024 ma il club non intende assolutamente rischiare di perderlo a parametro zero e si sta perciò muovendo con largo anticipo.

Le offerte per il terzino francese non sono di certo mancate, anche da parte di club europei importanti come il PSG. Theo Hernandez, però, non ha intenzione di lasciare il Milan. Il rinnovo quindi è ormai cosa fatta: si attende solamente l’ufficialità.

Calciomercato Milan, tutto fatto per Theo Hernandez: la firma del rinnovo arriverà venerdì

L’agente del terzino, Manuel Garcia Quilon, e il Milan hanno definito tutti i dettagli per il rinnovo di contratto di Theo Hernandez. Le cifre si aggirano intorno ai 4,5 milioni netti fino al 2026. L’incontro tra le parti, come riferito da Nicolò Schira al nostro canale Twitch, SerieANewsTv: “Ci sarà nella giornata di venerdì. Al 110% la firma ci sarà entro il weekend”.

Un rinnovo questo importantissimo per il Milan. Il giocatore francese è arrivato nel club, dal Real Madrid, nel 2019 e non ha nessuna intenzione di andar via. Pioli può ancora contare su di lui e sulla sua presenza diventata imprescindibile in squadra. Quest’anno ha già segnato, infatti, 4 gol e servito 7 assist in 26 match.