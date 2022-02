“Cambia squadra a fine stagione”: Juventus, mani nei capelli per Allegri

Il mercato di gennaio ha regalato grandi gioie ad Allegri, ma in vista di giugno in casa Juventus potrebbe esserci una clamorosa partenza.

La sessione di mercato appena conclusa è stata particolarmente scoppiettante in casa Juventus. I bianconeri si sono impegnati molto, portando a casa due colpi da novanta come Vlahovic e Zakaria, entrambi già decisivi. Anche in vista di giugno la Juventus ha fatto già qualche movimenti, con l’acquisto del giovane Gatti dal Frosinone.

Investimenti notevoli che però adesso ‘costringono’ la Juventus anche a guardare con attenzione in mercato in uscita. Soprattutto per quanto riguarda quei giocatori con un ingaggio importante la cui partenza potrebbe doppiamente giovare al bilancio del club di Andrea Agnelli.

Uno dei nomi più richiesti è quello di Matthijs de Ligt. L’ex Ajax, che era stato un’investimento importante da parte della Juventus, ha un ingaggio attorno ai 10 milioni, oltre che ad una valutazione di mercato sui 70 milioni. Una sua cessione consentirebbe ad Agnelli quindi di incassare ed alleggerire il monte ingaggi in previsione di altre operazioni in entrata.

Juventus, de Ligt in uscita: tante richieste dalle big

Secondo quanto riporta SportMediaset la Juventus non avrebbe certo difficoltà a trovare compratori per il difensore olandese. Diverse le big interessate al 22enne. In prima fila ci sono il Barcellona e il Chelsea. Tra le altre cose, proprio il difensore avrebbe deciso di cambiare squadra a fine stagione.

E proprio dal Chelsea potrebbe arrivare il sostituto di de Ligt. Potrebbe infatti nascere un’interessante incrocio di mercato che vedrebbe l’olandese essere sostituito da Antonio Rudiger, difensore tedesco ex Roma che attualmente milita proprio nei Blues.