Napoli, non solo Koulibaly: Spalletti ha ritrovato un altro titolare

Oltre Koulibaly, appena rientrato dalla vittoria della Coppa d’Africa, il tecnico del Napoli Spalletti ritrova un altro pilastro azzurro.

La situazione indisponibili in casa Napoli è in netto miglioramento. Spalletti può sorridere, infatti proprio mentre Kalidou Koulibaly sbarcava a Capodichino accolto dai suoi connazionali festanti, un’altra colonna portante della rosa azzurra era già ad allenarsi con i compagni di squadra a Castelvolturno.

Anche lui reduce dalla Coppa d’Africa, anche se un po’ più sfortunato, Anguissa stamattina, come comunicato dalla società partenopea attraverso i propri canali, era già in campo. Il camerunense ha infatti svolto l’allenamento mattutino assieme ai compagni a Castelvolturno.

Il recupero del centrocampista di proprietà del Fulham è un’ottima notizia per Luciano Spalletti che, in vista del big match contro l’Inter, potrà contare su di un’arma in più a centrocampo.

Napoli, Anguissa e il riscatto: il futuro è azzurro

Anguissa in questa stagione ha rapidamente scalato le gerarchie azzurre, diventando uno dei punti fermi del centrocampo di Luciano Spalletti. Prima della Coppa d’Africa, durante la quale ha conquistato la medaglia di bronzo, era sceso 18 volte in campo con la maglia del Napoli.

Autore di prestazioni importanti, il centrocampista quasi sicuramente verrà riscattato dal Napoli. In questi giorni infatti sono circolate diverse voci di una trattativa tra partenopei e Fulham già avviata partendo dalla base di 15 milioni per il riscatto stabilita in estate.