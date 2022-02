“Incontro in sede”: Milan, affondo di Maldini per il difensore del futuro

Il Milan non smette di programmare, e dopo aver sfiorato l’acquisto di un difensore a gennaio prova a mettersi avanti per l’estate.

La vittoria nel derby, la scoperta di Maignan, i gol di Giroud nuovo Re di San Siro. E poi ancora i rinnovi in agenda delle stelle di domani: Theo Hernandez, Bennacer, Rafael Leao. Uno Scudetto che adesso sembra di nuovo possibile, la sensazione di essere finalmente tornato tra le big d’Italia.

Il Milan si gode il momento positivo e guarda al futuro con ottimismo. Continuando a programmare nel medio termine, senza mai fare il passo più lungo della gamba e senza farsi trascinare in aste inutili. È stato così anche a gennaio, anche se l’ansia avrebbe potuto spingerlo a chiudere per un difensore centrale che sostituisse l’infortunato Kjaer.

Il Diavolo ha resistito. Si è guardato intorno, ha trattato, ma resosi conto che l’occasione giusta mancava ha preferito dare fiducia a Tomori, Romagnoli, i giovanissimi Gabbia e Kalulu. Anche se questo non significa che l’obiettivo sia tramontato: un centrale serve, e in estate Maldini e Massara torneranno alla carica. Anzi, forse lo hanno già fatto oggi.

Milan ancora su Botman, incontro con gli agenti

La Gazzetta dello Sport riporta infatti un incontro che sarebbe andato in scena in giornata in casa Milan tra gli uomini mercato rossoneri e gli agenti di Sven Botman, poderoso centrale olandese già da tempo nel mirino del Diavolo. Si tratterebbe di tessere la trama in vista dell’affondo decisivo che arriverà in estate.

Il difensore è stato richiesto a gennaio anche dal Newcastle, che ha offerto 45 milioni di euro sentendosi rispondere picche. Il Lille campione di Francia in carica quest’anno non sta facendo benissimo, e non intendeva privarsi di una delle sue stelle con la Ligue 1 in pieno svolgimento.

A giugno la situazione sarà diversa, anche se non bisogna escludere che dalla Premier il Newcastle torni a farsi sentire e possa sorpassare il Diavolo. Che dal canto suo, come impone lo stile del fondo Elliott, non partecipa ad aste al rialzo.

L’incontro con gli agenti però potrebbe essere servito per registrare il gradimento del difensore. Una “corsia preferenziale”, se così vogliamo chiamarla, che potrebbe permettere al Milan di giocare d’anticipo. Per prendersi finalmente il difensore che insegue ormai da mesi.