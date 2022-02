“Razzismo anche tra…”: clamoroso Atalanta-Fiorentina, arriva la denuncia

Increscioso episodio di razzismo territoriale in Atalanta-Fiorentina e pubblicamente è arrivata la dimostrazione di solidarietà.

La Fiorentina ha ribaltato e vinto la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, qualificandosi così alle semifinali della competizione. Una sfida ad altissimo ritmo e molto interessante, dimostrazione del calcio arrembante che offrono Gasperini e Italiano con le loro squadre. Tuttavia non sono mancati i momenti negativi.

Ancora una volta il razzismo ha fatto capolino dagli spalti su uno dei campi delle squadre di Serie A. Si è trattato della tifoseria dell’Atalanta, protagonista di un gesto increscioso quanto offensivo.

Dagli spalti si sono levati insulti di discriminazione territoriale nei riguardi del portiere della viola, Pietro Terracciano, nativo di San Felice a Cancello in provincia di Caserta.

Atalanta-Fiorentina, razzismo nei riguardi di Terracciano: la difesa di Venuti

Ancora una volta la spaccatura tra Nord e Sud, che si manifesta soprattutto nei confronti dei calciatori di origine campana. Se alle telecamere l’episodio è sfuggito o non ha avuto sufficiente eco, per chi era in campo è stato manifesto ed ha sentito la necessità di intervenire.

Il bel gesto arriva da parte di Lorenzo Venuti, terzino destro della Fiorentina. Il calciatore di Montevarchi, in Toscana, ha condiviso su Instagram una foto insieme al compagno di squadra Terracciano, scrivendo: “Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio Pietro!”. Si attende una dimostrazione anche da parte dell’Atalanta nel condannare l’increscioso episodio, che ha riguardato una parte della sua tifoseria in un momento delicato della sfida poi persa.