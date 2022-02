DIRETTA Juventus-Sassuolo: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Juventus-Sassuolo, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Si parte alle ore 21:00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Juventus-Sassuolo, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. All’Allianz Stadium di Torino si chiude il tabellone che porterà alle semifinali del torneo. La squadra di Massimiliano Allegri ospita a Torino il Sassuolo di Alessio Dionisi in un appuntamento da dentro o fuori.

Nessuna delle due formazioni vuole sbagliare la gara secca. In palio c’è un posto in semifinale di Coppa Italia. I bianconeri, reduci dalla vittoria contro l’Hellas Verona di Igor Tudor, vogliono dare continuità alle loro prestazioni. I neroverdi, invece, sono reduci da una sonora sconfitta per 4-0 contro la Sampdoria di Marco Giampaolo nell’ultimo turno di Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Lu. Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro, Arthur, Zakaria, Soulé, Aké, Kaio Jorge, Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la notizia spiazza i tifosi: “A fine febbraio…”

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Magnanelli; D. Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi. A disp. Satalino, Consigli, Ceide, Chiriches, Toljan, Tressoldi, M. Lopez, Frattesi, Henrique, Oddei, Ciervo, Defrel.