“Donnarumma o Navas? Vi dico che…”: PSG, l’annuncio di Pochettino

Donnarumma e Navas continuano a sfidarsi per un posto da titolare nello scacchiere del Paris Saint-Germain: annuncio di Pochettino.

Il dualismo tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas è destinato a proseguire inesorabile. L’alternanza tra i pali va in scena da inizio stagione. Il portiere italiano, dopo un iniziale periodo in panchina, ha giocato al meglio le chances avute. Diverse apparizioni in Champions League e poi la positività al Covid-19 del collega di reparto gli hanno dato lo slancio giusto per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

Lo stesso estremo difensore italiano, titolare dei pali con la Nazionale di Roberto Mancini, fresca vincitrice ad Euro 2020, ha ammesso di non avere alcun problema con Navas. La stampa italiana si è spesso indignata alla vista di un talento come Donnarumma relegato in panchina.

Pochettino su Donnarumma e Navas

Lo stesso tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, si è spesso espresso sul dualismo tra i suoi due portiere, gettando acqua sul fuoco e spegnendo prontamente ogni polemica. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Rennes, proprio Pochettino ha rilasciato nuove ed ulteriori dichiarazioni.

Ecco quanto dichiarato: “Chi ci sarà in porta? Sono molto contento dei miei due portieri Navas e Donnarumma. Per il momento pensiamo alla gara di domani, poi sceglieremo per la Champions League. Neymar? Vedremo nei prossimi giorni se potrà esserci contro il Real Madrid”.