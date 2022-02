“Per chi mi schiererà…”: Serie A, la promessa che fa esultare i fantallenatori

Sempre più campioni della Serie A non possono fare a meno di parlare anche di fantacalcio. Ecco che arriva una promessa ai fantallenatori.

Il fantacalcio ormai accompagna la vita degli appassionati da diversi anni. Fantallenatori di tutto il mondo guardano le partite sperando, oltre logicamente alla vittoria della propria squadra, anche ad un +3 o +1 di uno dei loro calciatori.

Ed anche i calciatori non possono fare a meno di confrontarsi con questo. Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, è stato intervistato dal noto portale Fantacalcio.it. Inevitabile quindi, prima di parlare di Napoli, un siparietto sul popolare gioco.

“Spero di far gol per far felici i fantallenatori che mi schiereranno.” ha esordito Politano. Le domande poi si sono fatte più ‘reali’ con l’esterno che ha parlato nel merito della prossima sfida tra il suo Napoli e l’Inter. Un match che, classifica alla mano, potrebbe valere lo Scudetto.

Politano carica il Napoli: “Scudetto non è una parola tabù”

“L’Inter è prima con merito, stanno facendo un ottimo campionato.” ha dichiarato Politano. “Inzaghi sta ben figurando. Gli mancano 2-3 giocatori rispetto a Conte, ma sta facendo bene. Noi, dal canto nostro dovremmo essere bravi e giocare un grande match.”

Infine un passaggio sullo Scudetto, che per Politano non è una parola tabù: “Se la domenica vinci le partite è giusto che la pronunci. E’ una parola pesante, ma questo non vuol dire che non si può pronunciare. Sappiamo di essere una squadra forte e di avere davanti un mese importante.”