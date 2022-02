Juve, Vlahovic ti mette le ali: Sassuolo superato, ora ritroverà la Fiorentina

Quarti di finale thriller all’Allianz Stadium, tra Juventus e Sassuolo: al triplice fischio, il match tra bianconeri e neroverdi termina 2-1

Chi si attendeva una gara dal risultato già scritto, si è dovuto ricredere. Anche perché il Sassuolo è stato vincitore dell’unico precedente stagionale all’Allianz Stadium. Lo sapeva bene la Juventus, che è partita fortissima e ha ripreso la gara contro i nervoverdi, laddove aveva terminato quella di campionato contro il Verona.

Dopo tre minuti di gioco, infatti, Alex Sandro semina il panico sulla sinistra e crea i presupposti per il vantaggio bianconero, siglato da Paulo Dybala. E in barba ai pronostici, la reazione del Sassuolo è arrivata puntuale.

Venti minuti più tardi, dopo aver preoccupato diverse volte i pali occupati da Perin, la formazione di Dionisi gela lo Stadium: Traoré cita Del Piero e mette il pallone laddove l’ex portiere del Genoa nulla ha potuto.

Juventus-Sassuolo, quarto di finale thriller all’Allianz Stadium

Nel secondo tempo, lo spartito non cambia di molto. La Juventus martella, ma il Sassuolo è sempre attento e pericoloso, dimostrandosi all’altezza della gara e dell’avversario. Anche se i pali difesi da Pegolo sono tremati almeno tre volte, come tre sono stati i legni colpiti dalla Juventus nel corso del secondo tempo, rispettivamente da McKennie, De Ligt e Bonucci.

Lo stesso Pegolo che si è dimostrato fondamentale su Vlahovic e Morata, salvando a più riprese il risultato, persino quando sembrava ormai tutto fatto per il raddoppio della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Come all’81’, quando il quarantenne portiere neroverde ha messo in calcio d’angolo un colpo di testa di Rabiot, destinato già al fondo della rete.

All’87’, però, Pegolo nulla può sull’incursione tambureggiante di Dusan Vlahovic, caparbio e fortunato nel trovare il destro con deviazione (decisiva di Ruan) che supera il portiere neroverde. Una rete che regala la vittoria alla Juventus e che vale la semifinale di Coppa Italia, proprio contro la sua vecchia e ostile Fiorentina.