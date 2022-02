Disastro Lazio a Milano: per Sarri arriva la beffa dai social

Bruttissima sconfitta della Lazio a Milano. La squadra di Maurizio Sarri crolla sotto i colpi di un grande Milan, letteralmente scatenato.

Dopo la bella vittoria di Firenze torna il malumore in casa Lazio. Il club biancoceleste è stato eliminato dalla Coppa Italia e la squadra allenata da Maurizio Sarri è crollata sotto i colpi di un Milan straripante.

Quattro gol a zero ed una gara mai in discussione. La Lazio è crollata fin dai primi minuti ed ha mostrato diversi problemi, partendo dalla difesa fino ad una rosa che si è mostrata troppo ‘corta’ per giocare gare consecutive, una a ridosso dell’altra.

Brutto ko per Maurizio Sarri che, tra l’altro, conferma il suo trend negativo negli scontri contro Stefano Pioli, un tecnico che fin da sempre ha sofferto.

Sarà anche una competizione “antisportiva”, ma chi ti ha preceduto è arrivato 2 volte in finale nei precedenti 5 anni. E non ha mai perso 4-0 in Coppa Italia.#Sarri #MilanLazio — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) February 9, 2022

Lazio, è caos sui social contro Sarri

Sui social tifosi biancocelesti e non, si sono scatenati, criticando Sarri per la sconfitta e le sue parole critiche nei confronti della competizione Coppa Italia, nella conferenza stampa di ieri.

Sui social hanno ironizzato sulle parole del tecnico di Figline che ha definito la Coppa Italia ‘come antisportiva’ ed oltre questo sono arrivati i consueti paragoni con il suo predecessore. In tanti, tra i tifosi della Lazio, hanno ricordato come Inzaghi abbia vinto questa competizione e abbia sempre lottato in maniera differente rispetto alla squadra di Sarri. Situazione sempre più complicata per i capitolini e piovono le critiche sul tecnico biancoceleste.