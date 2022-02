Mondiali, Mancini trema: “Non ce la fa”, si teme il disastro

Roberto Mancini è presente a San Siro ed in questi minuti sta assistendo alla sfida di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio di Ciro Immobile.

Il secondo quarto di finale di Coppa Italia ha visto di fronte Milan e Lazio. La gara fin dai primi minuti è stata dominata dal club rossonero che ha chiuso il discorso qualificazione grazie alle reti di un super Rafael Leao e di Olivier Giroud. Questo match ha portato brutte notizie anche al ct della Nazionale Roberto Mancini.

Tante brutte notizie per la squadra di Maurizio Sarri che ha mostrato problemi in difesa e non solo. La tegola più grande in casa biancoceleste è arrivata però nel secondo tempo con l’infortunio del capocannoniere e del centravanti della Nazionale italiana Ciro Immobile.

Il centravanti campano è stato protagonista di uno scontro fortuito e doloroso con il giovane difensore del Milan Pierre Kalulu e subito dopo è stato costretto a lasciare il campo zoppicando.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, Mancini trema per i Playoff Mondiali

Ciro Immobile è stato costretto a lasciare il campo per infortunio ed al suo posto è subentrato il giovane Raul Moro. Preoccupazione per la Lazio e soprattutto per l’Italia di Roberto Mancini.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Lazio, ecco il doppio cartellino: l’Inter gongola in semifinale

Il mese prossimo la Nazionale dovrà affrontare i Playoff Mondiali ed Immobile è il principale punto di riferimento per il reparto offensivo della Nazionale. Sarri trema ma non solo, preoccupazione anche in casa azzurra.