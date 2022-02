Serie A, la notizia spiazza i tifosi: “A fine febbraio…”

La Serie A, come tutto il mondo dello sport, ha patito oltremodo le misure anti-covid sulla capienza. Ma qualcosa cambierà a fine mese.

Da quando è iniziata la pandemia da coronavirus è stato subito chiaro a tutti che il mondo dello sport sarebbe stato uno dei più colpiti dalle misure di salute emanate dal Governo. Chiusa la stagione 2019/2020 a porte chiuse, quella successiva ha visto a lungo ingressi contingentati fino a quando la curva non è scesa con l’estate e grazie alla campagna vaccinale.

La Serie A ha sofferto moltissimo dal punto di vista economico, e anche nella stagione in corso le regole circa l’ingresso dei tifosi negli stadi d’Italia sono cambiate numerose volte. Così come, ovviamente e forse in modo ancora più dannoso, per le categorie inferiori e per le altre realtà sportive.

Qualcosa però potrebbe cambiare già nelle prossime settimane, dato che come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella notte sono arrivate importanti novità. La Commissione Affari Costituzionali al Senato ha infatti voluto accorciare i tempi sulla riapertura degli impianti sportivi, mossa che è seguita alla nota congiunta firmata nei giorni scorsi dalla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e dal ministro della salute Roberto Speranza.

Serie A e sport italiano: si va verso la riapertura degli impianti

La novità più importante è che l’innalzamento della capienza per gli stadi all’aperto al 75% entrerà in vigore direttamente con il decreto Covid che sarà operativo con ogni probabilità dal prossimo 22 febbraio. Questo significa che già per il 27° turno la Serie A potrebbe tornare a ospitare uno spicchio importantissimo di tifosi in più.

C’è di più: giovedì 24 febbraio andrà in scena Napoli-Barcellona, gara valida per l’Europa League. E il San Paolo-Diego Armando Maradona potrebbe già usufruire delle nuove regole relative alle restrizioni, presentando così uno stadio pieno per 3/4. Per il 100%, richiesto dalle società, bisognerà invece aspettare. Anche se è chiaro che il Governo si muoverà seguendo la curva pandemica in calo.

Le nuove regole non valgono ovviamente solo per la Serie A, ma per tutti gli impianti sportivi all’aperto. Per quelli al chiuso invece la capienza massima salirà al 60%, anche se in questo caso non potranno usufruire del cambiamento le Final Eight di basket di scena a Pesaro dal 16 al 20 febbraio. Lo sport, comunque, torna finalmente verso la normalità.