Piove sul bagnato per Gasperini: Atalanta, circola una brutta notizia

Per Gasperini, dopo la brutta eliminazione con la Fiorentina dalla Coppa Italia, circola una brutta notizia

L’Atalanta sta attraversando un pessimo periodo, forse il peggiore di questa stagione. In Serie A non vince dal 9 gennaio, un 2-6 all’Udinese. Nelle ultime tre partite ha segnato solo un gol e collezionato due punti. Ieri è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina, che affronterà la Juventus di Vlahovic nella doppia semifinale. E le interviste di Gasperini del postpartita sono ormai famose per la sua visione della partita.

Gian Piero Gasperini da quand’è all’Atalanta è stato supportato in tutto e per tutto dal club. Anche nella vicenda Papu Gomez, che ha diviso l’opinione di tifosi e addetti ai lavori. Percassi gli ha costruito una squadra su misura e ha ottenuto risultati, anche quando le cose non sembravano andare per il verso giusto. Le soddisfazioni che l’Atalanta si è presa in giro per l’Europa sono eccelse considerata la storia del club: in pochi anni è diventata una big della Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Le voci su Gasperini e l’ambiente Atalanta

Simone Braglia, dirigente sportivo ed ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio su Gasperini. “Penso che all’Atalanta sia mal supportato” una frase che lascia intendere parecchio, alla luce delle dichiarazioni, dei gesti dell’allenatore e del momento della squadra. Poi prosegue: “Allenatori come Gasperini ti esauriscono mentalmente, credo che l’Atalanta sia stanca”.

LEGGI ANCHE >>> FantANews, alle 19.00 il nostro Speciale Fantacalcio: seguici LIVE

L‘Atalanta corre ininterrottamente da diversi anni. Un po’ di stanchezza ci può stare, considerando che in questo calcio le partite sono aumentate. Sia col club, sia con le nazionali. E l’idea di un calcio offensivo e uomo contro uomo a tutto campo è un marchio di fabbrica dell’allenatore.