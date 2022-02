“Servono 100 milioni”: Roma, Mourinho ha tre nomi per la rivoluzione

Per la Roma si avvicenda un’estate di grandi investimenti nel segno di José Mourinho, che ha già avanzato i suoi tre nomi.

Il primo anno del portoghese sulla panchina della Roma è di ambientamento. Il progetto dei Friedkin con lo Special One alla guida della squadra della capitale è appena cominciato, ragion per cui si tratta di una stagione di pianificazione per le strategie future. Il vero passo in avanti con ogni probabilità sarà realizzato in estate, quando le strategie condivise del club e dell’allenatore apporteranno modifiche all’attuale rosa.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il club è disposto ad accondiscendere i desideri di Mourinho, che portano a un esborso di circa 100 milioni di euro. Un investimento da top club, che gli statunitensi promettono in cambio di garanzie.

La società capitolina, infatti, vuole vedere segni di progresso e convincersi della bontà del progetto tecnico che propone il lusitano.

Roma, Mourinho avanza le richieste sul mercato: in estate serviranno 100 milioni

Mourinho non è del tutto soddisfatto della rosa a disposizione e non ha mai fatto troppo per nasconderlo. I Friedkin credono ciecamente nella sua esperienza e per questo verranno incontro alle sue esigenze, sebbene il budget da riservare al mercato estivo dipenderà anche dal piazzamento europeo: Champions League, Europa League o Conference League modelleranno le ambizioni e le possibilità. Serviranno comunque tre calciatori per rinforzare rispettivamente attacco, centrocampo e difesa.

Per il reparto arretrato Mourinho chiede Senesi del Feyenoord, il cui contratto è in scadenza nel 2023. Il regista perfetto per la mediana continua a essere Granit Xhaka dell’Arsenal, già molto vicino alla Roma durante l’ultima estate. Infine, per l’attacco piace l’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte, ovvero Filip Kostic. Per portare a termine investimenti così importanti bisognerà quindi valutare il piazzamento in classifica ma anche un paio di cessioni eccellenti. La Roma avvierà la rivoluzione.