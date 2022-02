Inter, tutti aspettano Gosens: spunta l’annuncio sul rientro

Quando rientra Robin Gosens? Tutti attendo il nuovo acquisto dell’Inter, spunta la previsione per vederlo nuovamente in campo.

In casa Inter ormai sono tutti in attesa di poter ammirare il nuovo acquisto. Robin Gosens è stato il colpo dell’inverno, che notoriamente non riserva grandi sorprese soprattutto alle big che si impegnano a tenere saldi e compatti i propri organici. Ma il lavoro di Beppe Marotta nel corso delle ultime settimane è stato importante, al punto da portare alla corte di Mancini uno degli esterni più importanti del panorama italiano ma anche europeo.

All’Atalanta è stato abile, Gosens, a mostrare concretamente le sue qualità, cosi come fatto anche con la maglia della Germania. All’Inter serviva un giocatore proprio con questo profilo, e cosi Inzaghi è stato accontentato. Servirà ancora un po’ di tempo per vederlo in campo. Si ma quanto?

Inter, tutti aspettano Gosens: ecco quando rientrerà

“Ho avuto una ricaduta prima della gara contro la Juventus e di quella contro il Villarreal, sono stato troppo ottimista e il muscolo non ha retto la fatica“, ha spiegato il giocatore negli scorsi giorni a Kicker. Insomma, lo stesso Robin non si dà pace per aver forzato i tempi, anche se il tutto pare stia andando in una fase risolutiva.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, è ormai partito il countdown per rivederlo in campo. Il rientro – si legge – è previsto entro la fine del mese, e poi sarà in grado di prendere per mano i suoi compagni e posizionarsi su quella fascia sinistra dove Inzaghi attende di poterlo schierare finalmente titolare.