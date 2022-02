Osasuna, Ramalho verso la svolta: novanta minuti per cambiare la carriera

Finalmente buone notizie per l’esperto difensore angolano Jonas Ramalho. Il calciatore è stato protagonista nell’ultimo match dell’Osasuna.

Il difensore angolano Jonas Ramalho è stato negli anni uno dei leader ed una vera e propria bandiera per il Girona, club di seconda divisione spagnola. 191 presenze e gradi di capitano per un calciatore che ha fatto la storia del club nonostante sia di nazionalità diversa.

Poi il cambiamento: circa un anno fa, il 21 Gennaio 2021 Ramalho si è trasferito all’Osasuna dove aveva la chance di mettersi in mostra in Liga. Una situazione che si è venuta a creare in rarissime circostanze.

In questa stagione Ramalho ha fatto il suo debutto solo pochi giorni fa, nel match di campionato contro il Siviglia. Novanta minuti, difesa imbattuta ed una gran prestazione per il calciatore che ha lanciato segnali incoraggianti al suo club.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ramalho, inizia ora una ‘nuova vita’ all’Osasuna

Sempre fuori tra panchina e tribuna Ramalho si è fatto trovare pronto ed ha sfruttato la sua chance. Il giocatore ne ha parlato recentemente ed a riguardo dichiarò: “L’Osasuna mi ha dato una grande opportunità, lavorerò sodo e quando ci sarà l’occasione mi farò trovare pronto”.

LEGGI ANCHE >>> “Dentro Dybala, via un top”: Calciomercato Inter, affare clamoroso

Contro il Siviglia Ramalho ha offerto un’ottima prova e si candida cosi ad una maglia da titolare nelle prossime gare. E’ stato una bandiera al Girona, ma ora è pronto a voltare pagina e rilanciarsi anche all’Osasuna.