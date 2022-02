“Dentro Dybala, via un top”: calciomercato Inter, affare clamoroso

L’Inter sarà impegnata domani in un big match contro il Napoli, ma intorno al club nerazzurro si continua a parlare di calciomercato.

Domani sera al Maradona si giocherà una sfida cardiopalma tra il Napoli e l’Inter capolista. Gli azzurri hanno una ghiotta chance ed in caso di vittoria potrebbero riaprire definitivamente il discorso scudetto.

La squadra di Simone Inzaghi ha gettato via il vantaggio nel derby ed ora rischia il sorpasso da parte degli uomini di Spalletti e del Milan, attento osservatore del match. Tanta pressione e attesa per una sfida molto importante in chiave scudetto.

Non solo calcio giocato però con l’Inter che pensa al futuro e l’operazione Dybala che continua a tenere banco. L’argentino è in scadenza di contratto con la Juventus e i rumors sul club nerazzurro continuano ad intensificarsi.

Inter, Pea sgancia la bomba sul mercato: Barella ‘in vendita’

Nel corso di Radio Amore Campania il giornalista e tifoso bianconero Claudio Pea ha parlato della situazione in casa Inter ed ha rivelato un clamoroso aneddoto di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni:

“Domani per il Napoli è la gara del secolo, anzi del millennio. Gli azzurri hanno una grossa chance mentre l’Inter si è messa nei guai da sola. Si ritrova in questa situazione per pensare a gestire i risultati, ma è una cosa che può fare Antonio Conte, non il fratello di Pippo Inzaghi”. Poi Pea lancia la bomba di mercato: “L’Inter probabilmente prenderà Paulo Dybala, ma venderà Nicolò Barella. I cinesi lo hanno messo in vendita, è un’operazione per rientrare dalle spese”.