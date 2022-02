Batosta terribile per Juric: l’ufficialità gela i tifosi del Torino

Dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese, in questi minuti è arrivata una brutta notizia sia per Juric che per i tifosi del Torino.

Il Torino di Juric aveva iniziato alla grande il proprio 2022, ma poi domenica è stato sconfitto dall‘Udinese per 2-0. I friulani sono riusciti a sbloccare il risultato al 93′ con Molina che, però, ha sfruttato il grave errore di Milinkovic-Savic. Il portiere si è poi ripetuto dopo nell’azione che ha portato al rigore realizzato da Pussetto al 97′.

I granata sono decimi con 32 punti, ma devono ancora recuperare il match dell’Epifania contro l’Atalanta di Gasperini. Il Torino ha risalito la classifica in questi ultimi mesi e domani sera sfiderà il Venezia in casa, dove cercherà di avvicinarsi alle posizioni che portano alla qualificazione in Europa League.

Dopo un inizo molto travagliato, Juric è riuscito a trovare il bandolo della matassa. Il Torino, infatti, prima del match contro l‘Udinese, aveva totalizzato ben 13 punti nelle ultime cinque giornate di campionato, dove ha perso di misura solo contro l‘Inter a San Siro. Tutto l’ambiente granata sta fremendo soprattutto per il derby di settimana prossima contro la Juventus, ma il tecnico croato dovrà fare a meno di un calciatore.

Torino, infortunio per Praet: il belga rischia di restare fuori almeno per un paio di mesi

Tra le fila granata, difatti, si è infortunato Dennis Praet. Il centrocampista si è procurato in allenamento un’infrazione ossea del quinto metatarso del piede destro, che ha portato all’immobilizzazione dell’arto. Il belga, come quanto riportato dall”ANSA’, rischia di restare fuori almeno un paio di mesi.

L’Infortunio di Praet è una bruttissima notizia per Juric, che stava facendo giocare con una certa continuità l’ex Sampdoria. Non è la prima volta che il belga in questa stagione è costretto a restare ai box, visto l’infortunio al bicipite femorale dello scorso settembre. Il calciatore è arrivato al Torino la scorsa estate in prestito, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, dal Leicester.