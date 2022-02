Probabili formazioni 25^ giornata Serie A: a rischio Immobile e…

Tutte le probabili formazioni della 25^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Bologna, massima attenzione anche alle super sfide tra Napoli-Inter e Atalanta-Juventus

Tutto pronto per l’inizio della 25^ giornata di campionato. Occhi puntati sulle due sfide di cartello del 25° turno. L’Inter, capolista, farà visita al Napoli, in quello che si annuncia un vero e proprio scontro diretto in chiave scudetto.

Di fatto, una possibile vittoria degli uomini di Spalletti riaprirebbe il discorso primo posto in vista della seconda parte della stagione. L’Inter, dal canto suo, arriverà a Napoli con la vogli e la convinzione di confermare il primato in classifica.

Occhi puntati anche sull’altra super sfida tra Atalanta-Juventus. Dea a caccia di punti fondamentali per la lotta al 4° posto, ma reduce dalla brutta sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina. Juventus pronta a spingere il piede sull’acceleratore nel nome di Vlahovic dopo due gol in due partire del nuovo centravanti serbo con la maglia della Juve.

Probabili formazioni 25^ giornata Serie A

Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Kasius, Svanberg, Schouten, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic. All. Mihajlovic

Napoli-Inter

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Torino-Venezia

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic V; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci S, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Svoboda, Caldara, Modolo, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Nani. All. Zanetti

Milan-Sampdoria

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari A, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Supryaga, Caputo. All. Giampaolo

Empoli-Cagliari

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli S, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Goldaniga, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri

Genoa-Salernitana

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Vanheusden, Vasquez, Criscito; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro. All. Blessin

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly L., Radovanovic, Bohinen; Verdi, Mousset, Ribery. All. Colantuono

Verona-Udinese

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Ilic; Simeone. All. Tudor

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Nuytinck; Molina, Walace, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M Lopez, M Henrique; Berardi, Defrel, Traorè. All. Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini Lo, Maitland-Niles; Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Spezia-Fiorentina

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Sala, Kiwior, Maggiore, Reca; Verde, Manaj. All. Thiago Motta

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M Quarta, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Ikonè, Cabral, Nico Gonzalez. All. Italiano