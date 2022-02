Inter, triplo affare in arrivo: firmano la prossima settimana

Inter, Steven Zhang sta per chiudere un triplo affare. La prossima settimana sarà quella decisiva per le firme fino al 2025.

L’Inter di Steven Zhang si gode il primato in classifica generale di Serie A 2021/2022. I nerazzurri restano i primi della classe, ma tra poche ore è in programma la super sfida delle venticinquesima giornata di campionato contro il Napoli di Luciano Spalletti. Una gara che può confermare o ribaltare la situazione: con una vittoria, infatti, i partenopei finirebbero in cima all’elenco, superando proprio la squadra lombarda.

Toccherà a Simone Inzaghi, squalificato ed assente in panchina, mandare in campo il miglior undici a disposizione per blindare il primo posto e mantenere la testa della classifica. Intanto, però, la dirigenza è al lavoro per donare al tecnico ed ai tifosi la migliore rosa possibile. Un lavoro frutto della gestione di Beppe Marotta e Piero Ausilio che hanno preso in ‘delega’ il club visti gli impegni internazionali di Steven Zhang.

Calciomercato Inter, tripla firma in arrivo

Proprio Marotta ed Ausilio possono essere considerati i veri artefici, i costruttori dell’Inter vincente. I due, insieme ovviamente a Dario Baccin, vice direttore sportivo del club, sono stati in grado di riportare l’Inter all’antico splendore. Un lavoro complesso, frutto di anni di lavoro e programmazione.

Per questo motivo la società ha deciso di non lasciarli scappare via e di blindare la loro posizione contrattuale. Il presidente Zhang chiede e cerca continuità nel progetto. Secondo quanto riferito dall’edizione di ‘Tuttosport’, non a caso la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per i rinnovi contrattuali di Marotta, Ausilio e Baccin. I tre formalizzeranno un accordo che li legherà al club nerazzurro fino al 2025.