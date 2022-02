Lazio, buona notizia per Sarri: il top ha già archiviato l’infortunio

Giungono buone notizie per la Lazio, in vista dell’impegno di campionato contro il Bologna, da disputare all’Olimpico oggi alle 15:00.

Umiliante sconfitta in Coppa Italia per la Lazio. Contro il Milan la formazione diretta da Maurizio Sarri ha perso con un poker firmato da Leao, due volte Giroud e Kessie. La squadra della capitale in pratica non si è mai fatta avanti, nella misura in cui le è mancato il gol e ciò ha reso ancora più dura l’eliminazione dalla competizione.

Alla nota dolente della sconfitta si è aggiunta l’ansia sulle condizioni fisiche di Ciro Immobile. Unico centravanti puro di riferimento della Lazio, il giocatore si è infortunato sul 3-0 della sfida, a causa di uno scontro di gioco con Kalulu.

L’attaccante ha rimediato così un fortissimo trauma conclusivo al piede destro, che l’ha portato a diversi esami strumentali per chiarire la situazione e comprendere anche il da farsi.

Lazio, Sarri sorride: Immobile recupera dall’infortunio. Col Bologna ci sarà

Immobile è consapevole della sua importanza in rosa e ha fatto tutto il possibile per rendersi a disposizione quanto prima. Ci è riuscito: in occasione della sfida di campionato contro il Bologna di Mihajlovic sarà a disposizione della squadra.

Secondo quanto riferisce ‘Il Messaggero’, ieri il centravanti napoletano è tornato a correre in campo, in allenamento, insieme al resto dei compagni. Il dolore si sta riassorbendo e per tale ragione potrà dirsi a disposizione. Toccherà poi a Sarri insieme allo staff medico capire se ci sono le condizioni per rischiarlo dal 1′ o se sarà meglio partire dalla panchina. Il match diventa fondamentale per recuperare le energie mentali e mantenere l’ottima striscia di risultati utili consecutivi ottenuti tra le mura amiche dell’Olimpico.