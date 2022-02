Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Scendono in campo il Torino di Juric ed il Venezia di Zanetti.

Un sabato di Serie A che ha già regalato diverse emozioni. Il Napoli e l’Inter si sono affrontate al Maradona, di fatto dividendosi la posta in palio. Il risultato finale si è attestato sull’1-1, con la rete di Insigne dal dischetto ad aprire le danze, ed il pareggio firmate ad inizio ripresa da Dzeko.

Poi la vittoria rotonda della Lazio, che ha firmato il 3-0 contro il Bologna grazie alla doppietta di Zaccagni ed il solito Ciro Immobile. Due anticipi che hanno fatto da preludio al match finale che si gioca in serata, quello tra Torino e Venezia.

La squadra di Juric cerca una vittoria che manca da due partite, e nelle ultime ore non sono mancate cattive notizie. L’infortunio di Praet rappresenta un vero problema per i granata che dovranno fare a meno di lui, ma ritrovando anche Pjaca. Di contro un Venezia che naviga nei bassifondi della partita. Un trend negativo che dura da troppe partite, e per questo anche i veneti proveranno a mettere tutto in campo per cambiare il volto del campionato.

Torino-Venezia, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Linetty, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Busio, Cuisance; Aramu; Okereke, Henry. Allenatore: Paolo Zanetti