“Spiegatemi come è possibile”: Napoli-Inter, polemica dopo il rigore

Napoli in vantaggio su rigore grazie ad Insigne. La reazione sui social dopo il contatto tra de Vrij e Osimhen.

Napoli in vantaggio nel big match del Diego Armando Maradona contro l’Inter. Gli azzurri passano in vantaggio dopo il gol di Lorenzo Insigne dagli undici metri. Rigore causato da un contatto tra de Vrij e Osimhen.

In un primo momento l’arbitro non aveva ravvisato il fallo, ma il pronto intervento del VAR ha richiamato la sua attenzione, portandolo a vedere l’episodio in modo più approfondito. Dopo il VAR-check Doveri non ha avuto dubbi e ha fischiato il rigore.

Handanovic ha anche indovinato il lato, ma il tiro di Insigne era troppo forte e angolato per poterlo respingere. Col Napoli in vantaggio è però subito iniziato il tam tam social, di tifosi e addetti ai lavori, sul fatto se il fallo ci fosse o meno. Alcuni tweet hanno subito paragonato questo episodio ad altri episodi in cui non era stato fischiato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Su Osimhen è rigore. Ora spiegatemi perché Messias su Morata invece no. — Willy Signori (@willy_signori) February 12, 2022

Mai rigore per il Napoli.

Classica Dybalata per prendere il tempo — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 12, 2022

Napoli, vantaggio su rigore: lotta Scudetto serratissima

Il momentaneo vantaggio del Napoli porta gli azzurri ad un momentaneo sorpasso in classifica. L’Inter però ha una partita in meno e potrebbe tranquillamente provare il controsorpasso anche qualora gli azzurri mantenessero il vantaggio fino al 90′.

LEGGI ANCHE >>> Allegri gelato: Juventus, Mario Rui fa arrabbiare i tifosi e il club

Tra le due litiganti è però pronto ad approfittarne il Milan. I rossoneri hanno infatti una grandissima occasione nel match contro la Sampdoria. Qualunque sia il risultato tra Napoli e Inter, il Milan potrebbe approfittarne.