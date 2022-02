“Lo fa quando vuole”: Juventus, la confessione che gela le avversarie

La Juventus si prepara in vista dell’importante sfida contro l’Atalanta. Intanto arrivano le parole che gelano le avversarie dei bianconeri.

L’avvio di stagione, anche a causa dello choc dovuto alla partenza di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni della sessione estiva del mercato, è stato pessimo e nel corso delle settimane successive la Juventus non è riuscita a tornare nelle posizioni nobili della classifica. Grazie agli acquisti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, la squadra di Massimiliano Allegri ha però ripreso nuovo vigore rientrando in zona Champions League e centrando la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia.

Domani sera avrà luogo la fondamentale sfida contro l’Atalanta, a -2 dai bianconeri ma con ancora una gara da recuperare. Nell’occasione si rivedranno in campo sia il serbo che Paulo Dybala, la cui futuro è ancora tutto da definire. Il suo contratto, come noto, scade a giugno e finora i vari incontri andati in scena tra la dirigenza e l’agente del calciatore non sono bastati per arrivare ad un accordo in merito al rinnovo. Un ulteriore summit avrà luogo alla fine di febbraio, con la Juventus che proverà a chiudere la pratica e a blindare l’argentino.

La situazione resta quindi in divenire e proprio su questo argomento è voluto intervenire l’ex calciatore Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio. “La Juventus dovrebbe pensare di tenere Dybala. È un giocatore che ha grandi potenzialità. Se perde Dybala, la Juve perde un grande giocatore. Poi devi rimpiazzarlo, perché non basta Vlahovic”. In ogni caso l’eventuale partenza dell’argentino, secondo Brambati, non costituirebbe un grosso problema per i bianconeri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, le parole che gelano le pretendenti

“È vero che la Juventus ha un bilancio in passivo, ma i rubinetti li apre e li chiude quando vuole. La Exor incassa 9 miliardi di euro all’anno. Quando aprono, comprano senza problemi” le parole rilasciate dall’opinionista che durante la sua carriera ha indossato soprattutto le maglie del Bari (106 presenze), dell’Empoli (60) e del Palermo (33).

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Juventus, forfait in attacco: annuncio dell’allenatore

Brambati, infine, ha parlato della lotta scudetto. “Le tre lì davanti lotteranno per lo Scudetto. Inciderà molto Napoli-Inter ma anche Napoli-Milan. La Juve per me non rientra, dovrà lottare per arrivare quarta. Tutti danno per morta l’Atalanta, ma ci ha dato dimostrazione negli anni di cosa sa fare”.