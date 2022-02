Atalanta-Juventus, forfait in attacco: annuncio dell’allenatore

Atalanta-Juventus perde un attaccante. A rivelarlo è stato l’allenatore intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Atalanta-Juventus, super sfida che vale un posto importantissimo in classifica. In palio, al Gewiss Stadium di Bergamo, c’è un pezzo di Champions League che si contenderanno Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri.

Proprio il tecnico dei bianconeri è intervenuto dalla sala conferenze per presentare il match contro i bergamaschi e riferire alla stampa le ultime novità di formazioni.

Atalanta-Juventus, conferenza di Allegri

Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni di Allegri prima della gara di Serie A: “Quello di domani è uno scontro diretto per il quarto posto. Non parliamo di una gara decisiva, ma di una gara importante. Gasperini bestia nera? Spero che domani ci tocchi la vittoria. Lui ha fatto un lavoro straordinario, ha tirato fuori dai suoi calciatori il massimo facendo delle grandi gare in Champions League. Tridente? Valuteremo oggi se potrà essere schierato o meno. Anche Kean sta bene. Dybala e Vlahovic insieme? Con un punto di riferimento in avanti, tutti traggono giovamento. C’è un entusiasmo diverso adesso, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Il nostro obiettivo è vincere le partite”.

Poi prosegue: “Bernardeschi non ci sarà. Tornerà a disposizione da lunedì. Zakaria è uno bravo a giocare a calcio. E’ un giocatore intelligente e pulito. E’ stato bravo ad inserirsi. L’obiettivo è il quarto posto, le tre squadre che sono davanti hanno troppo vantaggio”.