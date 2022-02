“Non sta facendo un buon lavoro”: Serie A, frecciata al tecnico in diretta

Christian Vieri senza peli sulla lingua in diretta alla Bobo Tv. Frecciata ad un tecnico di Serie A visti i risultati non entusiasmanti.

La Lazio di Maurizio Sarri non vive un buon momento. Il 4-0 in Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli non ha fatto altro che acuire le critiche nei confronti dell’allenatore biancoceleste. Vista la situazione in classifica e diverse prestazione della squadra non convincenti, gli addetti ai lavori e una parte della tifoseria hanno bacchettato mister Sarri in più di una occasione. I tempi di Napoli e del calcio spettacolare sono distanti anni luce e, spesso, anche lo stesso tecnico della Lazio ne ha fatto riferimento.

A scatenare le critiche dell’ultima ora, però, è stata senza dubbio la fragorosa sconfitta in Coppa Italia. I quattro gol subiti nei quarti di finale del torneo da Rafael Leao, Olivier Giroud e Franck Kessié, hanno riacceso i dubbi sulla tenuta mentale e fisica dei calciatori della Lazio.

Serie A: Vieri, frecciata a Sarri alla Bobo Tv

L’ultima critica a Sarri, in ordine cronologico, è arrivata da Christian Vieri, in diretta alla Bobo TV su Twitch. L’ex attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sarri non lo capisco. Alcune settimane si diverte, dice di aver rivissuto i momenti di Napoli e poi prende una batosta e dice ‘questa non è la mia squadra’? Non sta facendo un buon lavoro. Il suo gioco, quello che tutti si aspettavano, non lo vedo”.

Poi prosegue: “La Lazio non è continua e invece con Inzaghi è stata continua per ben cinque anni. Luis Alberto una volta va bene ed un’altra no. Magari ci sono problemi col mercato, ma se pensi di andare alla Lazio e di fare mercato ti sbagli secondo me. C’è stata anche contestazione da parte dei tifosi, perché loro vogliono i giocatori”.