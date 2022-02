“Sarebbe un sogno”: Napoli, pretendente a sorpresa per la panchina

Domani sera si disputerà un match molto interessante in ottica scudetto. Il Napoli si gioca importanti chance contro l’Inter di Inzaghi.

In pochi lo avrebbero pensato qualche settimana fa, ma il Napoli di Luciano Spalletti è ancora in lizza per lo scudetto. Gli azzurri ospiteranno domani l’Inter capolista e con la vittoria otterrebbero il sorpasso in vetta (i nerazzurri hanno però una gara in meno).

In casa azzurra c’è fermento, i tifosi stanno facendo sentire il proprio appoggio alla squadra ed ha parlato anche un grande ex. Il napoletano Fabio Cannavaro ha raccontato le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport ed ha trattato di tanti temi:

“I partenopei hanno una grande occasione, visto la recente sconfitta dell’Inter nel derby. Spalletti sta incidendo tantissimo, è un grande ed ha l’esperienza giusta per un campionato come quello italiano”.

Cannavaro e la possibilità di allenare il Napoli

L’ex Pallone d’Oro ha parlato di quello che per lui sarebbe un sogno, ovvero allenare il Napoli: “Si, sarebbe il mio sogno. Sono andato via troppo presto per problemi societari e non ci sono più tornato. Per un giovane allenatore l’obiettivo è allenare grandi squadre e sicuramente il club azzurro è una di queste”.

Il partenopeo conclude parlando di alcuni giocatori del Napoli: “Insigne? Lorenzo ha dato il massimo, non ha avuto un’offerta adeguata dalla società ed ha deciso di pensare al suo futuro. Osimhen? E’ un crac, con lui in squadra parti da 1 a 0 ogni partita”.