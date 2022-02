Barcellona-Napoli, adesso Spalletti ha un problema in più

Brutta notizia per il Napoli in vista della doppia sfida in Europa League contro il Barcellona: da oggi Spalletti ha un problema in più.

Una doppia sfida fondamentale, per entrambe le formazioni. Il 17 ed il 24 febbraio il Napoli ed il Barcellona si affronteranno in occasione dei play-off di Europa League, con in palio un posto agli ottavi di finale. Il tecnico Luciano Spalletti, nell’occasione, dovrà fare a meno di Hirving Lozano a causa dell’infortunio rimediato in nazionale mentre oggi è arrivata una notizia che renderà ancora più complicato il passaggio del turno da parte degli azzurri.

Adama Traoré, infatti, ha recuperato dal recente infortunio e potrà regolarmente scendere in campo. Una buona notizia per l’allenatore Xavi, reduce dalle vittorie ottenute negli ultimi due turni di campionato ai danni dell’Alaves e dell’Atletico Madrid campione in carica. Proprio contro i Colchoneros è arrivato il primo assist dell’esterno offensivo, prelevato a gennaio dal Wolverhampton.

Traoré (cresciuto proprio nelle giovanili del Barcellona) nei giorni scorsi si era fermato a causa di un problema muscolare che aveva destato preoccupazione nello staff medico blaugrana. I recenti esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore, però, hanno escluso complicazioni di sorta e così lo spagnolo oggi è tornato ad allenarsi regolarmente insieme ai propri compagni.

Napoli, un nuovo ostacolo: rientra Traoré nel Barcellona

L’ex Wolverhampton, stando a quanto riportato da ‘Sport’, verrà quindi schierato sia nella gara che vedrà il Barcellona affrontare domani l’Espanyol che in Europa League contro il Napoli. La prima parte di stagione vissuta in Inghilterra è stata deludente: appena un gol ed un assist in 24 presenze complessive.

La nuova avventura in patria, invece, è partita con il piede giusto e proverà a lasciare il proprio segno anche nei prossimi impegni. Il Napoli, intanto, è avvertito: servirà una prova importante per andare avanti nella competizione. Spalletti ne è consapevole e già nei prossimi giorni inizierà ad elaborare le necessarie contromosse. Oggi, però, l’attenzione è tutta rivolta all’Inter.