Napoli, colpo di scena inaspettato: comunicato ufficiale a sorpresa

Emergono ulteriori dettagli sull’infortunio dopo il comunicato ufficiale da parte del Napoli: un colpo di scena inaspettato

Il Napoli domani disputerà una partita importantissima, che chiarirà quali potranno essere le ambizioni della squadra di Luciano Spalletti. Il campionato è molto lungo certo, ma perdere il secondo scontro diretto su due contro l’Inter significherebbe che manca ancora qualcosina per essere la migliore. L’allenatore partenopeo potrà puntare nuovamente su Koulibaly e Anguissa, tornati dalla Coppa d’Africa e desiderosi di dar seguito alle ottime prestazioni con le rispettive nazionali.

Chi mancherà, invece, sarà Hirving Lozano. L’esterno offensivo ha riportato un brutto infortunio alla spalla con la maglia della nazionale messicana. Non il primo infortunio per il giocatore, che già la scorsa estate aveva avuto una brutta ferita all’occhio. Ora la lussazione alla spalla destra, che lo terrà fuori per alcuni mesi. E Spalletti dovrà necessariamente puntare su Politano e Ounas.

Napoli, il comunicato ufficiale su Lozano

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato sull’infortunio di Lozano: “Dopo il consulto con lo staff medico della società e il Prof. Castagna, Lozano ha iniziato il suo iter riabilitativo. Sono previste terapie e lavoro personalizzato in palestra”. Non ci sarà dunque l’operazione alla spalla, in un momento molto delicato della stagione. Il messicano tornerà verosimilmente verso aprile per mettersi a disposizione di Spalletti nel rush finale della stagione.

La stagione di Lozano fin qui è stata caratterizzata da tanti bassi e pochi alti. Dopo un inizio sottotono, per via anche dell’infortunio, aveva però iniziato a ingranare. Sua è stata la doppietta a Bologna che ha permesso al Napoli di conquistare i tre punti. Proprio nel suo momento migliore, però, è arrivato l’infortunio alla spalla durante uno scontro con Murillo, calciatore di Panama.