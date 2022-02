Roma, problema più grave del previsto: tegola per Mourinho

Piove sul bagnato per la Roma, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia: più grave del previsto l’infortunio del titolare di Mourinho.

Il danno, oltre alla beffa. Continua a piovere sul bagnato per la Roma, dopo la cocente sconfitta rimediata martedì per mano dell’Inter costata l’eliminazione dalla Coppa Italia. Un obiettivo a cui teneva molto José Mourinho il quale, nel post-partita, ha criticato duramente la propria squadra a causa della prestazione offerta in campo. Ma le cattive notizie per il portoghese non sono finite qui.

Preoccupano infatti le condizioni di Roger Ibanez, che nel corso della partita ha rimediato un trauma al ginocchio sinistro. Il calciatore nelle prossime ore verrà sottoposto ad una serie di esami strumentali che consentiranno allo staff medico giallorosso di approfondire le sue condizioni. Tuttavia nell’ambiente, al momento, regna un forte pessimismo.

In particolare, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, si parla di un periodo di stop di almeno 2 settimane ma non si esclude la possibilità che il difensore debba restare ai box per un mese. Tutto, come detto, dipenderà dagli esiti dei nuovi controlli che avranno luogo nella giornata odierna.

Roma, tegola per Mourinho: Ibanez rischia di restare fuori a lungo

Una tegola inaspettata per Mourinho, chiamato ora a ridisegnare il pacchetto offensivo in vista dei prossimi impegni. Ibanez è stato uno dei giocatori più impiegati in questa stagione: 33 presenze complessive (“condite” da 3 gol in campionato e uno in Conference League), per un totale di 2.719 minuti trascorsi nel rettangolo verde.

A prendere il suo posto nella sfida di domenica contro il Sassuolo, in teoria, dovrebbe essere Marash Kumbulla che da poco riconquistato la fiducia del proprio allenatore dopo un periodo vissuto ai margini. Possibile, inoltre, un arretramento nella linea difensiva di Bryan Cristante, con Jordan Veretout di nuovo titolare in mezzo al fianco dell’intoccabile Sergio Oliveira.