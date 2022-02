Atalanta, caos a DAZN: attacco clamoroso a Marelli, gelo in studio

Gelo nello studio di DAZN dopo il pareggio per 1-1 tra Atalanta e Juventus nel commentare l’arbitraggio: attacco a Marelli

L’Atalanta ha pareggiato 1-1 contro la Juventus e nello studio di DAZN nel postpartita si sono analizzati gli episodi arbitrali. Luca Marelli, ex arbitro, ha affermato che manca il giallo a Szczesny per il fallo su Koopmeiners e che è giusto il giallo a Hateboer per l’intervento su De Sciglio. Ai microfoni della piattaforma streaming è intervenuto Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, che ha attaccato l’ex arbitro.

“Rigore su de Ligt e rosso per Szczesny”. Sono queste le dichiarazioni di Marino, che ha poi affermato: “Per fortuna non arbitri più”. Marelli ha poi risposto: “Il regolamento dice così”. Non si è fatta attendere la risposta di Marino: “Il suo regolamento, domani lo riapra. Se lo conosce bene arbitrerebbe ancora”. Un attacco davvero molto duro, anche se dopo le considerazioni sono state rivolte verso la partita.

Atalanta, polemiche per le decisioni arbitrali

Il dirigente Umberto Marino è apparso molto nervoso davanti ai microfoni di DAZN. L’ex arbitro Marelli ha preferito non alimentare ulteriori polemiche. Successivamente, il dg ha parlato del match: “Abbiamo giocato un’ottima partita, c’è stato lo spirito giusto, ma è mancato un po’ di fortuna”. Prosegue poi parlando del futuro in campionato: “E’ ancora lunghissimo, ci sono squadre che possono ancora arrivare al quarto posto e ci potrebbero ancora essere dei colpi di scena”.

Boga si è anche imposto come titolare nelle ultime partite. Marino ha detto: “Aiuta avere un giocatore che ha diversi spunti nel breve, la famiglia Percassi ha fatto un grande investimento. Può dare tanto”.