“Era impossibile…”: Juventus, Allegri lascia i tifosi senza parole

La Juventus di Allegri ha agguantato in extremis l’Atalanta. I bianconeri vedono sfumare, forse definitivamente, le poche speranze di titolo.

La Juventus di Massimiliano Allegri può sorridere a metà per il pari raggiunto nel finale contro l’Atalanta di Gasperini. Se da un lato i bianconeri mantengono il quarto posto (da dire che l’Atalanta ha una gara in meno), il pari odierno rende ancora più complicate le residue speranze di scudetto.

Nel post partita il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di DAZN ed è apparso abbastanza chiaro sugli obiettivi, da qui a fine stagione, della società:

“Corsa scudetto terminata? Era conclusa già prima, devi sempre vincere ed è impossibile fare la corsa su tre squadre. Il nostro obiettivo è il quarto posto e ovviamente migliorare le nostre prestazioni”.

Juventus, Allegri: “L’Inter vincerà lo scudetto”

Dopo aver parlato della panchina di Zakaria (‘Era reduce da due gare di fila ed ho visto bene McKennie’) il tecnico livornese si è lanciato sul pronostico su chi vincerà il campionato di Serie A:

“Chi vince il campionato? L’ho detto già a Settembre, per me l’Inter è la più forte. Niente contro Milan e Napoli, ma vedo i nerazzurri favoriti per la vittoria finale del campionato. Superiori anche alla Juventus? Beh, in questo momento si. Certo, se avevamo 4 punti in più ci divertivamo…”