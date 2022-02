Inter, operazione definita: arriva l’ufficialità in attacco a febbraio

Ufficiale l’operazione in attacco per l’Inter, c’è il riscatto: 25 milioni di euro sul piatto della trattativa che si è conclusa ieri al Maradona

L’Inter nella serata di ieri ha raggiunto il suo primo punto del mese di febbraio, in ottica classifica per il campionato, e ciò ha comportato l’ufficialità del riscatto in attacco. Il giocatore ora fa a tutti gli effetti parte del gruppo nerazzurro.

Simone Inzaghi l’ha fortemente voluto, tanto da far sì che Marotta e Ausilio la scorsa estate imbastissero una trattativa con i vertici della Lazio. Nella serata di ieri, dopo che l’Inter ha ottenuto il primo punto del mese di febbraio, si è effettivamente concretizzato il riscatto di Joaquín Correa.

L’argentino, attualmente ai box per un infortunio al flessore della coscia, è stato riscattato con obbligo a 25 milioni di euro. L’accordo con la società biancoceleste, precedente detentrice del cartellino dell’attaccante, ha previsto il prestito da 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 25 milioni più 1 di bonus.

Nella serata di ieri, con il pareggio ottenuto contro il Napoli al Maradona, l’Inter ha a tutti gli effetti riscattato Joaquín Correa dalla Lazio. Il giocatore, out per Inzaghi dalla sfida di Coppa Italia contro l’Empoli giocata il 19 dicembre, spinge per rientrare in campo. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, però, il suo rientro slitterebbe ancora agli inizi di marzo. Probabilmente avverrà il 4 marzo, in occasione della sfida contro la Salernitana.

Non una stagione particolarmente fortunata questa per l’argentino, costellata da diversi infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo più tempo del previsto. Dopo un esordio da sogno contro il Verona, gara in cui Correa segnò due gol sotto gli occhi dei nerazzurri, una contusione all’anca prima e problemi muscolari dopo l’hanno tenuto fermo ai box. Dopo l’avvenuto riscatto, però, Simone Inzaghi spera di riaverlo al 100% a disposizione il prima possibile.