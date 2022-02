Gasperini e Percassi gelati: “Atalanta, succederà a breve…”

Questa sera ci sarà il big match tra Atalanta e Juventus ma le dichiarazioni sulla Dea colpiscono Gasperini e Percassi

Da un lato c’è la lotta scudetto, dall’altro la sempre più aperta lotta per qualificarsi tra le prime quattro e rientrare nella zona Champions League. Questa sera, alle ore 20:45 al Gewiss Stadium, si scontreranno Atalanta e Juventus. Sfida fondamentale questa in chiave europea.

L’Atalanta, dopo la sconfitta subita in campionato contro il Cagliari nella scorsa giornata e l’uscita contro la Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia, è attualmente a quota 43 punti. Ha però una partita in meno da dover recuperare. Dal canto suo, invece, la Juventus ha collezionato 45 punti e questa sera cercherà di consolidare ancora di più il quarto posto conquistato.

Un match che vorrà, dunque, dire tanto sia per una squadra che per l’altra. Se però i bianconeri hanno portato in gruppo un attaccante decisivo come Dusan Vlahovic, i nerazzurri ne hanno perso uno altrettanto decisivo come Duvan Zapata. Secondo l’ex rossonero, soprattutto per questo motivo, l’Atalanta rischia seriamente di restare esclusa dalla corsa Champions.

Costacurta parla della corsa alla Champions League: ecco chi effettuerà il sorpasso tra Juventus e Atalanta

Questa sera, dunque, alle ore 20:45 ci sarà un vero e proprio big match. L’Atalanta ospiterà la Juventus a Bergamo e per questa gara passerà gran parte della stagione di entrambe le squadre, soprattutto in ottica Champions League. Alessandro Costacurta, in merito a questa situazione, sembra avere le idee chiare.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, infatti, l’ex difensore rossonero ha dichiarato: “Io credo che ci sarà a breve il sorpasso della Juve ai danni dell’Atalanta, se non domani nelle prossime partite. L’assenza di Zapata si farà sentire e alla lunga la Juve potrà approfittarne”. L’assenza del colombiano nell’attacco di Gasperini rischia perciò di diventare ‘pesante’ per le prossime settimane di questa stagione. La società, la squadra e l’allenatore ora sono chiamati a fare il massimo contro una Juve che ‘fa paura’.